Маркевич: Надіюсь у Лозанні більш адекватні люди

УЄФА могло перенести матч Ліги націй між Швейцарією та Україною на іншу дату.

Про це розповів голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Можна було б знайти час, щоб провести цей матч. Нічого страшного не сталося б. Наша збірна не заслужила на такий вердикт. Швейцарці спіймали свій момент, щоб не грати. Не думаю, що ми б програли в Швейцарії.

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Хочеться сподіватися, що все-таки є шанс провести цю зустріч. З огляду на те, що суд в Лозанні... Подивимося, можливо, там люди більш адекватні", – сказав Маркевич.