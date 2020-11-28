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Маркевич вказав на важливість перемоги над Маріуполем

Сьогодні 11:32 744 1
Остап Маркевич прокоментував перемогу над ФК Львів
Маркевич вказав на важливість перемоги над Маріуполем
#Маріуполь, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Перемога над ФК Львів може стати переломною для гравців Маріуполя.

Про це розповів головний тренер команди з Маріуполя Остап Маркевич.

"Враження, як завжди після перемоги, дуже позитивні. У першу чергу завдяки змістовній грі, яку продемонструвала наша команда. Особливо при роботі з м'ячем. Процес створення команди у нас все ще триває. У попередніх іграх ми бачили не зовсім те, що ми хотіли, до чого прагнемо. Особливо при контролі м'яча і в атаці.

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Гра, можливо, стала переломною і додасть нам оптимізму - ми бачимо, що команда на правильному шляху. Плюс ми потрапили в складну ситуацію через ситуацію хвороби - у нас було багато футболістів, які хворіли і тільки вийшли з карантину. Безумовно, це позначилося на їх фізичному стані. і я радий, що ми показали хороший футбол і проявили характер. До того ж ми закінчували матч удев'ятьох - Ігор Кирюханцев останні 15 хвилин догравав з травмою. Тому ми раді, що сьогодні у нас була і якісна гра, і характер", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ.

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