Лунін потрапив до заявки Реала на матч з Алавесом

Джерело - football.ua.
У домашньому матчі 11-го туру Ла Ліги з Алавесом у воротах Реала може з'явитися Андрій Лунін.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Через травми і хвороб головний тренер Зінедін Зідан включив до списку всього 19 гравців.
Як і раніше поза грою Карвахаль, Рамос, Бензема, Вальверде, Йович, але повернулися в стрій Васкес і Мілітан.
Матч Реал - Алавес відбудеться в суботу, 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом.
У вівторок, 1 грудня, Реал зіграє в Києві проти Шахтаря в Лізі чемпіонів.