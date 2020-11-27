Лунін потрапив до заявки Реала на матч з Алавесом

У розпорядженні Зідана лише 19 футболістів на матч

У домашньому матчі 11-го туру Ла Ліги з Алавесом у воротах Реала може з'явитися Андрій Лунін.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Через травми і хвороб головний тренер Зінедін Зідан включив до списку всього 19 гравців.

Як і раніше поза грою Карвахаль, Рамос, Бензема, Вальверде, Йович, але повернулися в стрій Васкес і Мілітан.

Матч Реал - Алавес відбудеться в суботу, 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 1 грудня, Реал зіграє в Києві проти Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Раніше, Реал обіграв Інтер у 4 турі Ліги чемпіонів.