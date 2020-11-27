 Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном | Футбол | Champion.com.ua
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Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном

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Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном
#Десна

Джерело - ФК Десна.

Десна звернулася до президента Української асоціації футболу Андрія Павелка з проханням розібратися в ситуації з чернігівським стадіоном імені Гагаріна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось до Вас із проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася у відносинах нашого клубу з чинним керівництвом стадіону ім. Юрія Гагаріна. Як відомо, це єдиний стадіон Чернігова, який може приймати матчі рівня УПЛ, і саме на цій арені ФК Десна проводить свої домашні матчі.

Наш шлях до УПЛ був непростим, а в чомусь навіть унікальним. У 2010 році ми взяли клуб, який, по суті, вже не існував і поставили завдання вперше в історії Чернігова вийти до елітного дивізіону. І в 2017 році ми таки вибороли це право, але все одно ще на один рік залишилися в Першій лізі. Втім, ми не опустили руки, а навпаки, стали сильнішими і врахували всі зауваження. Ми вклали великі кошти в реконструкцію стадіону імені Гагаріна - основне поле, тренувальне поле, адміністративний блок, база для футболістів і, звісно, ставили більш масштабні завдання – повна реконструкція, враховуючи трибуни.

Ми активно вкладали кошти, розуміючи, що іншого виходу немає – Міністерство спорту не мало на це бюджету. Тому і розглядали різні варіанти - від державно-приватного партнерства до передачі стадіону міста. Але головне, що був діалог і підтримка з боку як Міністерства, так і керівництва стадіону.

Тому нам не зрозуміла ситуація, коли кулуарно призначили нового директора, за керівництва якого раніше футбол на стадіоні імені Гагаріна був фактично знищений, а саму арену передано на баланс Міністерства спорту.

В такій ситуації – при повному нерозумінні з боку чинних керівників стадіону, власники ФК "Десна" не можуть погодитися на умови, які вони висувають. Адже саме футбольний клуб чотири роки вкладав кошти в спортивну арену, саме клуб підтримує і доглядає всю футбольну інфраструктуру стадіону імені Гагаріна. І ця ситуаця загрожує тим, що чернігівський клуб, який цього сезону представляв Україну у Лізі Європі, і знову претендує на призове місце, може взагалі не грати в рідному місті. ФК Десна - це Чернігів, і тільки в рідному місті ми будемо грати!

Просимо спортивну громаду, футбольну сім’ю України, вболівальників дати оцінку подіям, що відбуваються. Андрію Васильовичу, Вас, як голову УАФ, просимо вжити заходів і сприяти діалогу між нашим клубом та керівництвом спортивної арени. Ми маємо разом популяризувати та розвивати футбол в нашій державі", - йдеться у зверненні Десни.

Раніше, ультрас Десни кинули в сміттєвий бак директора стадіону.

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