Маркевич: У технічній поразці збірної України немає ніякої логіки

УЄФА проявили неповагу до збірної України ухвалюючи рішення про технічну поразку у матчі проти Швейцарії.

Про це розповів голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Я не думаю, що якби на нашому була збірна Англії або Німеччині, то їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. Лікар кантону Люцерн щось сказав і після цього зараховувати поразку? У цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Збірна України була готова вийти на поле.

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У мене просто немає слів. Невже немає можливості знайти час і зіграти цей матч? Звичайно, він є. Можна перенести на весну. Це повне свавілля", - сказав Маркевич.