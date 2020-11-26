Бразильці Шахтаря виявилися не готовими до боротьби - Ковальов

Джерело - zbirna.com.
Гравців Боруссії переграли Шахтар завдяки колективним діям.
Про це розповів колишній півзахисник донецького клубу Сергій Ковальов.
"На мій погляд, у німців була краще побудована структура гри, команда виглядала більш дисциплінованою в тактичному плані, як в обороні, так і в атаці. У Шахтаря в двох матчах проти Боруссії я подібного не помітив.
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Я не побачив різниці в класі в плані індивідуальних дій. Але я ще раз повторю - в колективних німецька команда повністю переграла Шахтар.
Те, що в кінці матчу було кілька небезпечних ситуацій біля воріт Зоммера, можна списати на спокій Боруссії, яка вигравала 4:0. Технічні бразильці Шахтаря виявилися не готовими до боротьби", - відзначив Ковальов.
Нагадаємо, Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.