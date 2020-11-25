 Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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#Інтер, #Аталанта, #Реал, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги чемпіонів відбулися шість матчів.

Ліга чемпіонів
4 тур, 25 листопада 
Група А

Атлетіко - Локомотив 0:0

Баварія - Зальцбург 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Левандовський, 2:0 - 52 Вобер (авт), 3:0 - 68 Сане, 3:1 - 73 Беріша

Група В

Інтер - Реал 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Азар (пен), 0:2 - 59 Хакімі (авт)

Група С

Марсель - Порту 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Санузі, 0:2 - 72 Олівейра

Група D

Аякс - Мідтьюлланн 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Гравенберх, 2:0 - 49 Мазраві, 3:0 - 66 Нерес, 3:1 - 81 Мабіл (пен)

Ліверпуль - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Ілічич, 0:2 - 64 Госенс

Раніше, Боруссія розгромила донецький Шахтар.

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