Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі Ліги чемпіонів відбулися шість матчів.
Ліга чемпіонів
4 тур, 25 листопада
Група А
Атлетіко - Локомотив 0:0
Баварія - Зальцбург 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Левандовський, 2:0 - 52 Вобер (авт), 3:0 - 68 Сане, 3:1 - 73 Беріша
Група В
Інтер - Реал 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Азар (пен), 0:2 - 59 Хакімі (авт)
Група С
Марсель - Порту 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Санузі, 0:2 - 72 Олівейра
Група D
Аякс - Мідтьюлланн 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Гравенберх, 2:0 - 49 Мазраві, 3:0 - 66 Нерес, 3:1 - 81 Мабіл (пен)
Ліверпуль - Аталанта 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 60 Ілічич, 0:2 - 64 Госенс
Раніше, Боруссія розгромила донецький Шахтар.