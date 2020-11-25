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Циганик: Може збірній України не треба грати в Лізі націй?

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Спеціаліст запропонував піти на крайнощі
Циганик: Може збірній України не треба грати в Лізі націй?
#Циганик, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У світлі такого рішення УЄФА у справі матчу Швейцарія - Україна може варто вдатися до радикального рішення.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"А може нам не треба більше грати в Лізі націй? Якщо до нас таке ставлення з боку УЄФА, то, може, нам краще відмовитися від цього турніру?", - зазначив Циганик.

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