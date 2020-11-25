Джерело - Чемпіон.
У світлі такого рішення УЄФА у справі матчу Швейцарія - Україна може варто вдатися до радикального рішення.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"А може нам не треба більше грати в Лізі націй? Якщо до нас таке ставлення з боку УЄФА, то, може, нам краще відмовитися від цього турніру?", - зазначив Циганик.
А може нам не треба більше грати у Лізі націй? Якщо до нас таке ставлення з боку УЕФА, то може нам краще відмовитися від цього турніру?— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 25, 2020