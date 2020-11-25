Клопп та Флік серед претендентів на тренера року ФІФА

Джерело - fifa.com.
ФІФА оголосила список претендентів на нагороду найкращому тренеру року.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
У список претендентів увійшло шестеро спеціалістів:
Претенденти на приз найкращому тренеру:
Марсело Б'єлса (Аргентина / Лідс Юнайтед)
Ганс-Дітер Флік (Німеччина / Баварія Мюнхен)
Юрген Клопп (Німеччина / Ліверпуль)
Хулен Лопетегі (Іспанія / Севілья)
Зінедін Зідан (Франція / Реал Мадрид)
Церемонія нагородження ФІФА The Best-2020 відбудеться 17 грудня.
Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році.