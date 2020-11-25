Клопп та Флік серед претендентів на тренера року ФІФА

Стали відомі претенденти на найкращого тренера 2020 року

ФІФА оголосила список претендентів на нагороду найкращому тренеру року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У список претендентів увійшло шестеро спеціалістів:

Претенденти на приз найкращому тренеру:

Марсело Б'єлса (Аргентина / Лідс Юнайтед)

Ганс-Дітер Флік (Німеччина / Баварія Мюнхен)

Юрген Клопп (Німеччина / Ліверпуль)

Хулен Лопетегі (Іспанія / Севілья)

Зінедін Зідан (Франція / Реал Мадрид)

Церемонія нагородження ФІФА The Best-2020 відбудеться 17 грудня.

Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році.