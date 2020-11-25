Ноєр та Беккер серед претендентів на найкращого голкіпера року

Стали відомі претенденти на найкращого голкіпера року

ФІФА оголосила список претендентів на нагороду найкращому воротарю року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У список претендентів увійшло шестеро голкіперів:

Аліссон Беккер (Бразилія / Ліверпуль)

Тібо Куртуа (Бельгія / Реал Мадрид)

Кейлор Навас (Коста-Ріка / Парі Сен-Жермен)

Мануель Ноєр (Німеччина / Баварія)

Ян Облак (Словенія / Атлетико)

Марк-Андре тер Штеген (Німеччина / Барселона)

Церемонія нагородження ФІФА The Best-2020 відбудеться 17 грудня.

Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році.