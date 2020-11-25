Ноєр та Беккер серед претендентів на найкращого голкіпера року

Джерело - fifa.com.
ФІФА оголосила список претендентів на нагороду найкращому воротарю року.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
У список претендентів увійшло шестеро голкіперів:
Аліссон Беккер (Бразилія / Ліверпуль)
Тібо Куртуа (Бельгія / Реал Мадрид)
Кейлор Навас (Коста-Ріка / Парі Сен-Жермен)
Мануель Ноєр (Німеччина / Баварія)
Ян Облак (Словенія / Атлетико)
Марк-Андре тер Штеген (Німеччина / Барселона)
Церемонія нагородження ФІФА The Best-2020 відбудеться 17 грудня.
Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році.