Миколенко: Динамо не вистачило класу у грі проти Барселони

Індивідуальні помилки вирішили долю матчу Ліги чемпіонів Динамо – Барселона.

Про це розповів захисник Віталій Миколенко.

"У першому таймі ми дуже добре оборонялися, але дії в атаці виходили погано. А після перерви свою роль зіграли або індивідуальні помилки, або сильна втома, яка привела до цих помилок, тому і пропустили стільки м'ячів.

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Повторюся, у нас були індивідуальні помилки як в обороні, так і в атаці. Не вистачало останнього пасу і класу, який є у Барселони.

Барселона показала свій клас і без лідера Мессі? На те це одна з найкращих команд світу. І без Мессі, і без де Йонга, і без Піке у їхньому складі дуже сильні футболісти, які виходять на поле і доводять свою спроможність", - розповів Миколенко.