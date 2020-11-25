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Миколенко: Динамо не вистачило класу у грі проти Барселони

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Віталій Миколенко прокоментував матч проти Барселони
Миколенко: Динамо не вистачило класу у грі проти Барселони
#Динамо, #Миколенко, #Барселона

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Індивідуальні помилки вирішили долю матчу Ліги чемпіонів Динамо – Барселона.

Про це розповів захисник Віталій Миколенко.

"У першому таймі ми дуже добре оборонялися, але дії в атаці виходили погано. А після перерви свою роль зіграли або індивідуальні помилки, або сильна втома, яка привела до цих помилок, тому і пропустили стільки м'ячів.

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Повторюся, у нас були індивідуальні помилки як в обороні, так і в атаці. Не вистачало останнього пасу і класу, який є у Барселони.

Барселона показала свій клас і без лідера Мессі? На те це одна з найкращих команд світу. І без Мессі, і без де Йонга, і без Піке у їхньому складі дуже сильні футболісти, які виходять на поле і доводять свою спроможність", - розповів Миколенко.

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