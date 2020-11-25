Ребров відреагував на драматичну поразку Ференцвароша від Ювентуса

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пишається своїми футболістами попри поразку від Ювентуса у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я пишаюся своїми гравцями і сказав їм про це у роздягальні. Вони повинні відчувати те саме. Ми пропустили гол на останніх хвилинах, але добре захищалися упродовж всього матчу проти Ювентуса. Це непросте завдання, особливо на виїзді. Ми розчаровані, але я також задоволений нашим захистом та контратаками, в яких ми кілька разів мали можливість забити гол.

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На нас весь час сильно тиснули, ми не могли контролювати гру. Ми добре розпочали обидва тайми, були компактними в перші 10-15 хвилин, проводили контратаки. Звичайно, помилки були, але це рівень Ліги чемпіонів. Команда, яка грає тут проти Ювентуса, напевно помилиться. Я нікого не можу виділити, весь механізм працював добре. Я радий", - вважає Ребров.