Ліга чемпіонів: який має вигляд турнірна таблиця Динамо після розгрому від Барселони

Після 4-го туру Ліги чемпіонів київське Динамо ділить третю-четверту сходинку групи G з угорським Ференцварошем.

У 4-му турі Ювентус вдома переміг Ференцварош з рахунком 2:1 і гарантував собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У паралельному матчі Барселона розтрощила Динамо (4:0) у Києві і також вийшла в плей-оф.

Після 4-х матчів "Барселона" займає першу сходинку у турнірній таблиці групи G, в активі іспанців 12 очок, які гарантують їм місце в 1/8 фіналу ЛЧ. Слідом з 9 балами йде туринський Ювентус. Третє-четверте місце ділять Ференцварош Сергія Реброва і київське Динамо у команд по 1 пункту.