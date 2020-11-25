Караваєв вказав на різницю класу між Динамо та Барселоною

У матчі Динамо – Барселона вагомий фактор зіграла психологія.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"У першому таймі, коли ми виконували установку тренера, робили все правильно, уся команда діяла синхронно, це, начебто, не помічалося, оскільки ми перекривали всі сильні сторони суперника і не давали їм можливості щось створити біля наших воріт. Напевно, велику роль зіграв фактор психології, коли ми боялися припуститися помилки, губилися, а суперники діяли більш упевнено. Вони постійно грають матчі на такому високому рівні.

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Під час пропущених м'ячів мала місце незіграність команди? Якщо судити з усіх матчів, то в плані зіграності, у нас усе дуже добре. У перші два місяці з початку чемпіонату ми на багатьох тренуваннях відпрацьовували оборонні дії, тактичні перелаштування, тобто, ми знаємо, хто, де і з ким повинен грати. Що стосується кутових ударів, є футболісти, які грають на своїх позиціях, а є ті, які грають із суперниками. Кожен має виконувати свою функцію на полі. Якщо хтось не добіг або недопрацював, виникають проблеми.

Барселона команда зі світовим рівнем і історією. Я вболівав за них, коли не грав з ними на одному полі, а коли ми виходимо один проти одного, звісно, жодних симпатій бути не може. Я виходив повністю зарядженим на гру і перемогу, оскільки ми розуміли, що можемо здобути очки, у нас багато що виходило, але у другому таймі щось пішло не так, як ми хотіли", - відзначив Караваєв.