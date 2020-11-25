Яковенко назвав переломний момент у матчі Динамо - Барселона

Після першого гола у ворота Динамо гравці Барселони отримали впевненість.

Про це розповів колишній футболіст збірної України Олександр Яковенко.

"Мені здається до першого пропущеного м'яча київське Динамо виглядало краще за Барселону. Мені сподобалось, що було багато випадів до воріт Барселони, були моменти. Динамо намагалося атакувати. Барселона грала у своєму звичному стилі — контролювали м'яч, але водночас не створювали небезпечні моменти біля воріт Динамо.

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Після першого голу змінилася гра — Барселона отримала впевненість, почали з'являтися простір між лініями. Вони почали агресивніше атакувати. Барселона розуміла, що Динамо треба забивати, йти вперед. Відповідно з'явився простір для атак Барселони", - сказав Яковенко.