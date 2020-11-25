Динамо Київ - Барселона: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні київське Динамо зіграє в матчі 4 туру Ліги чемпіонів з іспанською Барселоною. Матч відбудеться на НСК Олімпійському. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

Відео голів, найкращі моменти та огляд матчу будуть доступні в цій новині в режимі реального часу.

19' - удар Де Пени

34' - Буяльський промахується по м'ячу

45' - Сейв тер Штегена

50' - падіння у штрафному майданчику Вербича

52' - 0:1 Дест

57' - 0:2 Бретвейт

65' - промах Де Пени

70' - 0:3 Бретвейт, пенальті

90' - 0:4 Грізманн

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму