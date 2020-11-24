 Ювентус з труднощами переміг Ференцварош. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус з труднощами переміг Ференцварош. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

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#Барселона, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги чемпіонів відбулися шість матчів.

Ліга чемпіонів
4 тур, 24 листопада 
Група F

Боруссія Д - Брюгге 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Голанд, 2:0 - 45 Санчо, 3:0 - 60 Голанд

Лаціо - Зеніт 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Іммобіле, 2:0 - 22 Пароло, 2:1 - 25 Дзюба, 3:1 - 55 Іммобіле

Група G

Динамо - Барселона 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Дест, 0:2 - 57 Бретвейт, 0:3 - 70 Братвайт (пен), 0:4 - 90+2 Грізманн

Ювентус - Ференцварош 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Узуні, 1:1 - 35 Роналду, 2:1 - 90+2 Мората

Група Н

Манчестер Юнайтед - Башакшехір 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Фернандеш, 2:0 - 19 Фернандеш, 3:0 - 35 Рашфорд (пен), 3:1 - 75 Тюрюч, 4:1 - 90+2 Джеймс

ПСЖ - Лейпциг 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 11 Неймар (пен)

Раніше, Челсі здолав Ренн, Севілья перемогла Краснодар у 4 турі Ліги чемпіонів.

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