Ювентус з труднощами переміг Ференцварош. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі Ліги чемпіонів відбулися шість матчів.
Боруссія Д - Брюгге 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Голанд, 2:0 - 45 Санчо, 3:0 - 60 Голанд
Лаціо - Зеніт 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Іммобіле, 2:0 - 22 Пароло, 2:1 - 25 Дзюба, 3:1 - 55 Іммобіле
Група G
Голи: 0:1 - 52 Дест, 0:2 - 57 Бретвейт, 0:3 - 70 Братвайт (пен), 0:4 - 90+2 Грізманн
Ювентус - Ференцварош 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 19 Узуні, 1:1 - 35 Роналду, 2:1 - 90+2 Мората
Група Н
Манчестер Юнайтед - Башакшехір 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Фернандеш, 2:0 - 19 Фернандеш, 3:0 - 35 Рашфорд (пен), 3:1 - 75 Тюрюч, 4:1 - 90+2 Джеймс
ПСЖ - Лейпциг 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 11 Неймар (пен)
Раніше, Челсі здолав Ренн, Севілья перемогла Краснодар у 4 турі Ліги чемпіонів.