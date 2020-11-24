Гравець Ференцвароша: Роналду відмахнувся, коли я попросив його футболку

Захисник Ференцвароша Марсель Гайстер просив у лідера Ювентуса Кріштіану Роналду обмінятися футболками після першого поєдинку в Лізі чемпіонів, але португалець відмовився.

Про це заявив сам гравець угорської команд.

"Мені здалося, що Роналду був злий після матчу з нами. Він просто зневажливо відмахнувся, коли я запитав його про обмін футболками. Можливо, це сталося через те, що він не забив нам.

Або, може, він розлютився через те, що я відібрав у нього м'яч, коли він пішов в обведення. Це був найпрекрасніший момент у моєму житті. Була навіть фотографія, я її розмістив в Instagram", - сказав Гайстер.