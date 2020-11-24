Корнієнко: Хотів би провести всю кар'єру в Шахтарі

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко власну кімнату забив футбольною екіпіровкою.

Про це заявив сам футболіст.

"У житті я дуже добрий і спокійний, а в футболі, думаю, всі бачили, - характер на першому місці.

Якби не сім'я, може бути, займався б не тим, а так вона тримає в кулаці. Відповідальність вище, ніж у гравця без сім'ї. Сім'я - це головне.

Мої перші справжні бутси - Puma. Мені батько купив. Вони дотепер в Полтаві лежать удома. Просто я до цього ставлюся дуже серйозно, для мене це важливо. Коли раз на пів року приїжджаю додому, заходжу в свою кімнату і... Спогади... Багато чого залишилося: вся кімната забита футбольною екіпіровкою, там є все що хочете. Але найбільш запам'яталися - мої бутси.

Я дуже мріяв потрапити в Шахтар і закріпитися в першій команді. І надалі я хотів би залишитися тут, в Шахтарі, навіть провести всю кар'єру", - сказав Корнієнко.