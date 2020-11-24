УАФ підтвердила, що справа про матч Швейцарія - Україна розглянуть 25 листопада

Апеляційний комітет УЄФА прийме рішення по які зіграному поєдинку

Джерело - УАФ.

У середу, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА прийме рішення про долю колишнього ймовірного поєдинку Швейцарія - Україна, який повинен був бути проведений 17 листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Останній матч групового етапу Ліги націй не відбувся через те, що в складі української команди були виявлені позитивні тести на коронавірус. Санітарні служби Люцерна, де повинен був пройти поєдинок, заборонили збірної України виходити на поле.

Нагадаємо, що в матчі зважилася б, яка зі збірних залишиться в елітному дивізіоні Ліги націй і яка опуститься до Дивізіону B.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про долю поєдинку.