Мілан готовий продовжити контракт з Доннаруммою

Джерело - UA-футбол.
Мілан збирається продовжити контракт з воротарем Джанлуїджі Доннаруммою і запропонувати новий договір для 21-річного італійця з підвищенням зарплати.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Доннарумма є єдиним гравцем, заради якого клуб пішов на поліпшення фінансових умов, незважаючи на кризу.
Раніше стало відомо, що Мілан пропонує футболістові нову угоду до 2024 року з річною зарплатою в 6,5 мільйона євро, а агент гравця Міно Раяла розраховує на суму в 7,5 мільйона. Сам Доннарумма хоче залишитися в "Мілані" на тривалий термін.
Також наголошується, що агент має намір включити пункт про відступні 21-річного гравця в разі невиходу команди у Лігу чемпіонів.
У поточному сезоні Доннарумма провів 11 матчів, в чотирьох з яких зберіг свої ворота в недоторканності.
Нагадаємо, Ібрагімович може пропустити близько місяця через травму.