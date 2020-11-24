Мілан готовий продовжити контракт з Доннаруммою

Гравцеві запропонують покращені умови

Мілан збирається продовжити контракт з воротарем Джанлуїджі Доннаруммою і запропонувати новий договір для 21-річного італійця з підвищенням зарплати.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Доннарумма є єдиним гравцем, заради якого клуб пішов на поліпшення фінансових умов, незважаючи на кризу.

Раніше стало відомо, що Мілан пропонує футболістові нову угоду до 2024 року з річною зарплатою в 6,5 мільйона євро, а агент гравця Міно Раяла розраховує на суму в 7,5 мільйона. Сам Доннарумма хоче залишитися в "Мілані" на тривалий термін.

Також наголошується, що агент має намір включити пункт про відступні 21-річного гравця в разі невиходу команди у Лігу чемпіонів.

У поточному сезоні Доннарумма провів 11 матчів, в чотирьох з яких зберіг свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо, Ібрагімович може пропустити близько місяця через травму.