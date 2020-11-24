 Житлобуд-2 отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Житлобуд-2 отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:55 490 0
Суперником українок буде БІІК-Казигурт
Житлобуд-2 отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
#Житлобуд-2

Джерело - УАФ.

Сьогодні у Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За його підсумками ім'я свого суперника на цьому етапі турніру дізнався харківський Житлобуд-2. Українська команда зіграє з казахстанським БІІК-Казигуртом, який отримав автоматичну перепустку до цього раунду змагань. Матчі відбудуться 8-9 грудня в Україні та 15-16 грудня в Казахстані.

Нагадаємо, що в першому відбірному раунді жіночої Ліги чемпіонів Житлобуд-2 удома розгромив вірменський Алашкерт із рахунком 9:0, а у другому в гостях здолав боснійський Сараєво-2000 - 2:0.

У результаті сьогоднішнього жеребкування було сформовано 16 пар, які у двоматчевих дуелях визначать учасників 1/8 фіналу турніру.

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