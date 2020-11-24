Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Бойко буде працювати на єврокубковому поєдинку

Українська бригада арбітрів, яку очолить Сергій Бойко, отримала призначення на матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи між Вольфсбургом і загребським Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати Бойку будуть арбітри на лінії - Семен Шлончак і Віктор Матяш. Обов'язки четвертого арбітра виконає Денис Шурман.

Для українського рефері Бойка цей матч стане 24 в ролі арбітра у Лізі Європи.

Матч Вольфсбург - Динамо Загреб відбудеться у четвер, 26 листопада в Клагенфурті. Початок поєдинку о 19:55 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Тайсон і Коваленко не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Боруссією М.