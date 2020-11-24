Наставник Боруссії: У Шахтаря є якісний склад

Головний тренер Боруссії (Менхенгладбах) Марко Розе очікуває у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря іншої гри, ніж у першому матчі з гірниками.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми усвідомлюємо, що результат матчу в Києві завтра нам не допоможе. Шахтар гратиме по-іншому. Вони - хороша команда, у них дуже якісний склад.

У кожної команди зараз є свої кадрові проблеми. У нас є можливість компенсувати відсутність Алассана Плеа.

Емболо після травми грає дуже добре. Ми знаємо, що форвардів оцінюють по голах, але останнім часом він неймовірно багато працював на команду. Він був у чудовій формі до травми, і я впевнений, що він цю форму знову знайде.

Бенсебаіні надалі на карантині після позитивного тесту. Але для Плеа карантин закінчений, і йому дозволили тренуватися сьогодні. Подивимося, чи достатньо він здоровий для того, щоб зіграти завтра", - сказав Розе.