Наставник Боруссії: У Шахтаря є якісний склад

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Боруссії (Менхенгладбах) Марко Розе очікуває у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря іншої гри, ніж у першому матчі з гірниками.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми усвідомлюємо, що результат матчу в Києві завтра нам не допоможе. Шахтар гратиме по-іншому. Вони - хороша команда, у них дуже якісний склад.
У кожної команди зараз є свої кадрові проблеми. У нас є можливість компенсувати відсутність Алассана Плеа.
Емболо після травми грає дуже добре. Ми знаємо, що форвардів оцінюють по голах, але останнім часом він неймовірно багато працював на команду. Він був у чудовій формі до травми, і я впевнений, що він цю форму знову знайде.
Бенсебаіні надалі на карантині після позитивного тесту. Але для Плеа карантин закінчений, і йому дозволили тренуватися сьогодні. Подивимося, чи достатньо він здоровий для того, щоб зіграти завтра", - сказав Розе.
🎙️ Marco #Rose: "We're aware that the result in Kiev won't help us tomorrow. @FCShakhtar_eng will play very differently. They're a good side with quality throughout their squad."#DieFohlen #UCL #BMGSHK pic.twitter.com/ubazzQmp6i— Gladbach (@borussia_en) November 24, 2020
Раніше, Тайсон і Коваленко не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Боруссією.