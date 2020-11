Наставник Боруссії: У Шахтаря є якісний склад

Головний тренер Боруссії (Менхенгладбах) Марко Розе очікуває у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря іншої гри, ніж у першому матчі з гірниками.

Про це заявив сам фахівець.

🎙️ Marco #Rose: "We're aware that the result in Kiev won't help us tomorrow. @FCShakhtar_eng will play very differently. They're a good side with quality throughout their squad."#DieFohlen #UCL #BMGSHK pic.twitter.com/ubazzQmp6i