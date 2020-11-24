Карпати єдині в Україні анонсували розпродаж в Чорну п’ятницю

Карпати першими серед українських футбольних клубів запускають Чорну п’ятницю в офіційному інтернет-магазині.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Акція стартує 24 листопада і триватиме до 1 грудня.

"З найбільшою знижкою ви можете придбати фірмову сумку на колесах (1100 грн), ігрові футболки старих колекцій (360-370 грн), вітровку (300 грн), олімпійку (725 грн), термомайку (190 грн), тапки (175 грн) та шалик для колекціонерів з матчу Карпати - ПСЖ (75 грн). Ще більше товарів мають 30%, 20% і 10% знижки", - йдеться в повідомленні.