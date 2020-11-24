Мегого побореться за ексклюзивні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи

Джерело - Чемпіон.

Українській медіасервіс Мегого вступить у боротьбу з медіагрупою Україна за ексклюзивні права на трансляції матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про це під час відеоконференції повідомив директор з розвитку та стратегії компанії Іван Шестаков. Також один із керівників сервісу запевнив, що в компанії величезні плани на спорт. Нагадаємо, УЄФА раз на три роки продає телевізійні права на матчі єврокубків. Контракт з медіагрупою Україна закінчиться в 2021 році по завершенні футбольного сезону.

Наразі медіасервіс Мегого транслює єврокубки в повному об'ємі в партнерстві з Воля Футбол.