Пятов: Вилучення Мораеса не вплинуло на гру Шахтаря

Шахтар не зміг використати свої моменти у грі проти Олександрії.

Про це розповів голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Вони сідали в оборону, ми не змогли розкрити, скористатися напівмоментами. Потім це вилучення незрозуміле. Я не бачив, не можу судити ще. Я бачив, що Мораес підковзнувся, але як трактують вони це... у них же все змінюється, у суддів.

Я не сказав би, що вилучення вплинуло, що ми стали відбиватися. Ми взяли під контроль в другому таймі м'яч, створили тиск, створили самі можете порахувати скільки моментів. Але не розпорядилися ними, це найголовніша проблема", - сказав Пятов.