Барселона прибула до Києва на матч із Динамо

Джерело - Чемпіон.
Увечері в понеділок, 23-го листопада, каталонська Барселона прилетіла до Києва, де їй належить провести поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
📍 Hello, Kiev! 👋🇺🇦❄#DynamoBarça pic.twitter.com/dFqgATjJR7— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
Раніше повідомлялося, що до заявки на матч не потрапив аргентинський форвард блаугранас Ліонель Мессі.
Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона відбудеться у вівторок, 24-го листопада, о 22:00 за київським часом.