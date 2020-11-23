Барселона прибула до Києва на матч із Динамо

Каталонський клуб готується до поєдинку Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Увечері в понеділок, 23-го листопада, каталонська Барселона прилетіла до Києва, де їй належить провести поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Раніше повідомлялося, що до заявки на матч не потрапив аргентинський форвард блаугранас Ліонель Мессі.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона відбудеться у вівторок, 24-го листопада, о 22:00 за київським часом.