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Барселона прибула до Києва на матч із Динамо

Вчора 23:24 1104 0
Каталонський клуб готується до поєдинку Ліги чемпіонів
Барселона прибула до Києва на матч із Динамо
#Барселона, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Увечері в понеділок, 23-го листопада, каталонська Барселона прилетіла до Києва, де їй належить провести поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Раніше повідомлялося, що до заявки на матч не потрапив аргентинський форвард блаугранас Ліонель Мессі.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона відбудеться у вівторок, 24-го листопада, о 22:00 за київським часом.

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