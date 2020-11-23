 Редучою: Вихованці Луческу не посоромилися б цілувати його ноги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів
Сьогодні 11:39 1591
Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є
Сьогодні 22:10 117
Лень перейде до Торонто
Сьогодні 21:40 274
Куман: У матчі з Динамо є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:10 368
Луческу: Циганков і Сидорчук не готові зіграти з Барселоною
Сьогодні 17:55 1047
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Сьогодні 16:54 2605
Шевченко претендує на звання найкращого гравця століття
Сьогодні 16:10 1196
Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:31 481
Мессі пропустить матч з Динамо у Лізі чемпіонів
Сьогодні 14:25 696
Максимов - найкращий тренер 10 туру УПЛ
Сьогодні 13:31 521
Блоги
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 459
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 11:17 651
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
21.11.2020 16:40 1458
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
21.11.2020 14:28 5533
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
21.11.2020 13:26 1323
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:17 Пряма трансляція Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 26
23:09 Футбол Редучою: Вихованці Луческу не посоромилися б цілувати його ноги 105
23:05 Пряма трансляція Лаціо - Зеніт: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 57
22:55 Футбол У Лізі чемпіонів зіграє футбольний клуб через Полярного кола 254
22:40 Футбол Стали відомі результати тестів гравців Шахтаря на коронавірус 253
22:26 Футбол Тоттенгем цікавиться захисником Вільярреала 284
22:10 ММА Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є 117
21:55 Футбол Стали відомі дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України 489
21:40 Баскетбол Лень перейде до Торонто 274
21:24 Футбол Бернлі здолав Крістал Пелес у 9 турі АПЛ 471
21:23 Блог 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 317
21:10 Бокс Льюїс назвав найкращого суперважковаговика сучасності 972
20:55 Футбол Боруссія втратила півзахисника перед матчем Ліги чемпіонів 716
20:40 Бокс Лопес приступив до тренувань після операції 1078
20:25 Футбол Бензема може не зіграти у матчі з Інтером 762
20:10 Футбол Захисник Ювентуса ризикує пропустити матч з Динамо 891
19:55 Бокс Тайсон кинув виклик Джошуа, Ф'юрі та Вайлдеру 1506
19:40 Баскетбол Визначено символічну п’ятірку та MVP 7-го тижня Суперліги 886
19:26 Футбол Миколенко: Я засмучений, що Мессі не зіграє з Динамо 1148
19:10 Бокс Вайлдер повідомив, коли проведе свій наступний бій 1503
18:55 Футбол Ювентус не збирається продавати Роналду 1170
18:40 Футбол Луческу: Барселона переживає не найпростіші часи 1328
18:26 Футбол Пірло: Якщо достроково вирішимо завдання, то з Динамо зіграємо інакше 1602
18:10 Футбол Куман: У матчі з Динамо є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів 368
17:55 Футбол Луческу: Циганков і Сидорчук не готові зіграти з Барселоною 1047

Редучою: Вихованці Луческу не посоромилися б цілувати його ноги

Сьогодні 23:09 105 0
Відомий румунський футболіст схвально висловився на адресу Луческу
Редучою: Вихованці Луческу не посоромилися б цілувати його ноги
#Луческу, #Динамо

Джерело - Sport.es.

Колишній форвард збірної Румунії Флорін Редучою не став би футболістом, якби не допоміг нинішній наставник київського Динамо Мірча Луческу.

Про це заявив сам Редучою.

"Луческу був для мене наставником, учителем. Без нього я не став би футболістом. Він повірив у мене і дав мені перший шанс. Він навчив мене грати, але з ним я також навчився багатьом іншим речам у житті. Луческу дав мені кращу пораду на першому етапі моєї кар'єри. Він спілкувався зі мною про музеї, культуру в цілому, а не тільки про футбол.

Завдяки Мірчі я відродився в Брешіа. Два-три рази на тиждень він виконував зі мною певну роботу після тренування. У тому сезоні я зробив якісний ривок і потім підписав контракт з Міланом.

Упевнений, що багато хто з вихованців Луческу не посоромилися б цілувати його ноги, через те, наскільки Мірча вплинув на їх кар'єри. По-людськи він такий же, як і був. Він завжди хоче виховувати футболістів. Йому подобається розмовляти з ними в автобусі, за обідом, в літаку... Він переконує вас робити все правильно і бере участь у вашому житті. І в футбольному плані він навчався і розвивався, хоча у своїх командах він завжди робить акцент на технічно добре навчених футболістів, а ще на тактичну організацію", - зазначив Редучою.

Нагадаємо, завтра Динамо Мірчі Луческу зіграє в Лізі чемпіонів проти Барселона. Гра відбудеться в Києві на НСК Олімпійський.

Раніше, Луческу заявив, що Барселона переживає не найпростіші часи.

Коментарі ()