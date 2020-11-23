Редучою: Вихованці Луческу не посоромилися б цілувати його ноги

Колишній форвард збірної Румунії Флорін Редучою не став би футболістом, якби не допоміг нинішній наставник київського Динамо Мірча Луческу.

Про це заявив сам Редучою.

"Луческу був для мене наставником, учителем. Без нього я не став би футболістом. Він повірив у мене і дав мені перший шанс. Він навчив мене грати, але з ним я також навчився багатьом іншим речам у житті. Луческу дав мені кращу пораду на першому етапі моєї кар'єри. Він спілкувався зі мною про музеї, культуру в цілому, а не тільки про футбол.

Завдяки Мірчі я відродився в Брешіа. Два-три рази на тиждень він виконував зі мною певну роботу після тренування. У тому сезоні я зробив якісний ривок і потім підписав контракт з Міланом.

Упевнений, що багато хто з вихованців Луческу не посоромилися б цілувати його ноги, через те, наскільки Мірча вплинув на їх кар'єри. По-людськи він такий же, як і був. Він завжди хоче виховувати футболістів. Йому подобається розмовляти з ними в автобусі, за обідом, в літаку... Він переконує вас робити все правильно і бере участь у вашому житті. І в футбольному плані він навчався і розвивався, хоча у своїх командах він завжди робить акцент на технічно добре навчених футболістів, а ще на тактичну організацію", - зазначив Редучою.