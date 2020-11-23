Стали відомі результати тестів гравців Шахтаря на коронавірус

Жодного позитивного результату в донецькій команді не зафіксовано

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здав тести на коронавірус перед вильотом на матч з Боруссією Менхенгладбах у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Всі результати - негативні. 24-го листопада Віктор Коваленко, Марлос, Анатолій Трубін і Валерій Бондар приєднаються до тренувань у загальній групі.

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Матч Боруссія Менхенгладбах - Шахтар відбудеться в середу, 25-го листопада, о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, основний захисник Боруссії пропустить матч з Шахтарем через COVID-19.