Стали відомі результати тестів гравців Шахтаря на коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здав тести на коронавірус перед вильотом на матч з Боруссією Менхенгладбах у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Всі результати - негативні. 24-го листопада Віктор Коваленко, Марлос, Анатолій Трубін і Валерій Бондар приєднаються до тренувань у загальній групі.
Переглянути цей допис в Instagram
Матч Боруссія Менхенгладбах - Шахтар відбудеться в середу, 25-го листопада, о 19:55 за київським часом.
Нагадаємо, основний захисник Боруссії пропустить матч з Шахтарем через COVID-19.