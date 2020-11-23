Боруссія втратила півзахисника перед матчем Ліги чемпіонів

Жуніор захворів на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія втратила молодого Рейніера Жуніора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden.



Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20!



ℹ️ Zur Meldung: https://t.co/MBlt7bfdEt — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020

Бразилець здав позитивний тест на коронавірус і найближчий час проведе на самоізоляції. Півзахисник точно пропустить завтрашній матч Ліги Чемпіонів проти Брюгге.

Нагадаємо, Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука.