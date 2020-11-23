Боруссія втратила півзахисника перед матчем Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія втратила молодого Рейніера Жуніора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden.— Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020
Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20!
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Бразилець здав позитивний тест на коронавірус і найближчий час проведе на самоізоляції. Півзахисник точно пропустить завтрашній матч Ліги Чемпіонів проти Брюгге.
Нагадаємо, Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука.