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Пірло: Якщо достроково вирішимо завдання, то з Динамо зіграємо інакше

Сьогодні 18:26 925 0
Фахівець розповів про підготовку Ювентуса до матчу Ліги чемпіонів
Пірло: Якщо достроково вирішимо завдання, то з Динамо зіграємо інакше
#Пірло, #Ювентус, #Динамо

Джерело - Football Italia.

Гравцям Ювентуса потрібно постаратися, щоб здобути перемогу над Ференцварошем та гарантувати собі вихід з групи Ліги чемпіонів.

Про це заявив наставник Ювентуса Андреа Пірло.

"Потрібно виходити на поле так, немов це фінал. Потрібно обіграти суперника і достроково вийти з групи. Тоді зможемо другі матчі проти Динамо і Барселони зіграти інакше.

Не дивлячись на рахунок першого матчу з Ференцварошем, у суперника хороша команда, у них є свої сильні сторони. Вважаю це важливим поєдинком в плані вирішення завдання", - сказав Пірло.

Барселона і Ювентус набрали в групі 9 і 6 очок, тоді як у Ференцвароша і Динамо по 1 пункту за нічию в очному поєдинку.

Нагадаємо, Пірло зацікавився півзахисником Реала.

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