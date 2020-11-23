Пірло: Якщо достроково вирішимо завдання, то з Динамо зіграємо інакше

Джерело - Football Italia.
Гравцям Ювентуса потрібно постаратися, щоб здобути перемогу над Ференцварошем та гарантувати собі вихід з групи Ліги чемпіонів.
Про це заявив наставник Ювентуса Андреа Пірло.
"Потрібно виходити на поле так, немов це фінал. Потрібно обіграти суперника і достроково вийти з групи. Тоді зможемо другі матчі проти Динамо і Барселони зіграти інакше.
Не дивлячись на рахунок першого матчу з Ференцварошем, у суперника хороша команда, у них є свої сильні сторони. Вважаю це важливим поєдинком в плані вирішення завдання", - сказав Пірло.
Барселона і Ювентус набрали в групі 9 і 6 очок, тоді як у Ференцвароша і Динамо по 1 пункту за нічию в очному поєдинку.
Нагадаємо, Пірло зацікавився півзахисником Реала.