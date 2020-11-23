Луческу: Циганков і Сидорчук не готові зіграти з Барселоною

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони Динамо не зможе розраховувати на Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука.

Про це заявив наставник киян Київ Мірча Луческу.

"Ми хочемо вигравати завтра, і для нас буде важлива перемога. Я згадую 2004 рік, коли Мессі тільки починав. Тоді була дуже хороша команда у них, але ми виграли, був великий поштовх у розвитку футболу в Україні. Динамо довго було відсутнє в Лізі чемпіонів, і цей матч - поштовх у розвитку київської команди.

Сидорчук жодного тренування не провів ще. Він тільки отримав негативний результат, ще медогляд проходить. Тільки почнуть роботу. Після коронавірусу складно відходять гравці. Вони не тільки не тренувалися, а й дуже ослаблені. Потрібно інакше будувати тренувальний процес, щоб усіх підготувати. Довелося трохи форсувати тренувальний процес. Циганков, як і Сидорчук, тільки вчора отримали негативний тест. Якщо все нормально, то Циганков до суботи може бути готовий", - сказав Луческу.