Джерело - Матч ТВ.
Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко вважає, що збірній Росії потрібно залишатися у дивізіоні В Ліги націй.
Про це заявив сам ексгравець.
"Драматизму додає, що якби ми піднялися в Лігу А, там були б набагато цікавіші суперники. Зараз нам варитися в тій же Лізі з тими ж збірними. Але напевно це наш рівень", - сказав Калиниченко.
Нагадаємо, збірна Росії зайняла друге місце у своїй групі та зберегла прописку в дивізіоні В.
Раніше, Федецький закликав не критикувати Тимощука.