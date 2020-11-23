Екс-гравець збірної України – про виступ росіян в Лізі націй

Джерело - Матч ТВ.

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко вважає, що збірній Росії потрібно залишатися у дивізіоні В Ліги націй.

Про це заявив сам ексгравець.

"Драматизму додає, що якби ми піднялися в Лігу А, там були б набагато цікавіші суперники. Зараз нам варитися в тій же Лізі з тими ж збірними. Але напевно це наш рівень", - сказав Калиниченко.

Нагадаємо, збірна Росії зайняла друге місце у своїй групі та зберегла прописку в дивізіоні В.

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