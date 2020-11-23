Шевчук: Потрібно було зараховувати гол Інгульця у ворота Динамо

Арбітр мав прийняти рішення у користь атаки в епізоді з незарахованим голом Інгульця у ворота Динамо.

Про це розповів ексзахисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук.

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"Складний момент для мене. Коли дивився трансляцію - після VAR, після переглядів, начебто був офсайд, потім з іншого боку дивишся - не було. Тому тут рішення приймав арбітр. Я вважаю, що тут потрібно приймати рішення на користь атаки, коли така легка суперечка, потрібно зараховувати м'яч", - сказав Шевчук.