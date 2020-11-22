Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла в 10 турі Української прем'єр-ліги приймає ковалівський Колос.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута, Якубу, Пуцлін, Скляр, Кане, Ібрахім, Щербак, Степанюк
Запасні: Ісенко, Челядін, Пешич, Гаджук, Дубко, Власов, Павлюк, Кравчук
Колос: Волинець, Зозуля, Гавриш, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Смирний, Антюх, Лисенко
Запасні: Кучеренко, Максименко, Ємець, Мілько, Задоя, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Селезньов
Раніше Львів мінімально переміг Десну.