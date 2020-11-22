Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Десна на власному полі зіграє зі Львовом у 10 турі Української прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами:

Десна: Паст, Пологенько, Огіря, Тотовицький, Картушов, Хльобас, Гітченко, Мостовий, Гуцуляк, Будківський, Імерков

Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов

Львів: Костик, Кравчук, Маруан, Махмутовіч, Якімець, Сабіно, Айнсалу, Казлаускас, Грисьо, Нич, Захарків

Запасні: Пеньков, Романчук, Челіч, Клименчук, Ернест, Феліпе, Ременяк, Малашевський, Чір'як.

Нагадаємо, Минай переграв Дніпро-1.