 Десна - Львів: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ
Вчора 15:55 2034
Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 440
Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку
Сьогодні 17:27 383
Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ
Сьогодні 16:00 339
Українець виграв чемпіонат Європи в Москві
Сьогодні 15:58 632
Десна - Львів: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:54 626
Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо
Сьогодні 12:57 897
Яремчук здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 12:24 766
Романчук встановив новий рекорд Європи
Сьогодні 12:09 578
Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською
Сьогодні 11:25 4689
Блоги
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
Вчора 14:28 4581
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
Вчора 13:26 1233
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 460
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі Valeriy Ruchka
Вчора 11:59 674
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших Valeriy Ruchka
Вчора 11:04 2987
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
20.11.2020 16:15 24240 5
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio Valeriy Ruchka
20.11.2020 16:04 13692
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
20.11.2020 15:10 4204
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
20.11.2020 13:00 946
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 727
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:21 Футбол Лисенко та Антюх в старті Колоса на матч проти Ворскли 2
19:10 Футбол Безус у стартовому складі Генту на матч з Шарлеруа 113
18:51 Футбол Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ 440
18:39 Футбол Інтер переміг Торіно, Рома розгромила Парму. Результати 8 туру Серії А 299
18:26 Футбол Вест Гем без Ярмоленка переміг Шеффілд у 9 турі АПЛ 365
18:09 Хокей Краматорськ взяв реванш у Сокола в УХЛ 552
17:52 Футбол Фіорентина - Беневенто 0:1. Огляд матчу 384
17:38 Футбол Піке пропустить від 3 до 5 місяців через травму хрестоподібних зв'язок 498
17:27 Гандбол Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку 383
17:11 Блог Сцуркіси - ганьба Динамо. Уболівальники провели акцію у Кропивницькому 314
17:11 Футбол Минай - Дніпро-1 3:2. Огляд матчу 674
16:50 Футбол Будківський і Тотовицький у стартовому складі Десни на матч з Львовом 631
16:38 Футбол Роберто пропустить 2 місяці через травму стегна 746
16:26 Футбол Нант розписав мирову з Мецом у 11 турі Ліги 1 665
16:19 Блог Динамо - Барселона: історія протистоянь 1573
16:15 Футбол Жиру може перейти в клуб Бекхема 711
16:01 Футбол Епіцентр переміг Ниву у 12 турі Другої ліги 931
16:00 Футбол Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ 339
15:58 Інше Українець виграв чемпіонат Європи в Москві 632
15:53 Футбол Фулгем програв Евертону у 9 турі АПЛ 802
15:40 Футбол Діназ розгромив Оболонь-2, Буковина програла Волині-2 у 12 турі Другої ліги 237
15:25 Футбол Фіорентина сенсаційно програла Беневенто у 8 турі Серії А 890
15:09 Футбол Саленко: Гра Динамо з Інгульцем була ніяка 1130
14:55 Футбол БАТЕ знищив Білщину, Шахтар здолав Рух. Результати матчів 29 туру чемпіонату Білорусі 1350
14:42 Блог БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу 308

Будківський і Тотовицький у стартовому складі Десни на матч з Львовом

Сьогодні 16:50 631 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Будківський і Тотовицький у стартовому складі Десни на матч з Львовом
#Львів, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна на власному полі зіграє зі Львовом у 10 турі Української прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами:

Десна: Паст, Пологенько, Огіря, Тотовицький, Картушов, Хльобас, Гітченко, Мостовий, Гуцуляк, Будківський, Імерков

Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов

Львів: Костик, Кравчук, Маруан, Махмутовіч, Якімець, Сабіно, Айнсалу, Казлаускас, Грисьо, Нич, Захарків

Запасні: Пеньков, Романчук, Челіч, Клименчук, Ернест, Феліпе, Ременяк, Малашевський, Чір'як.

Нагадаємо, Минай переграв Дніпро-1.

Коментарі ()