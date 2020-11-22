Діназ розгромив Оболонь-2, Буковина програла Волині-2 у 12 турі Другої ліги

У групі А Другої ліги зіграно ще два матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру групи Б Другої ліги Оболонь-2 приймала вишгородський Діназ, Буковина завітала у гості до Волині-2.

Діназ впевнено переграв дубль Оболоні, забивши 5 сухих голів. Волинь-2 з мінімальним рахунком переграла Буковину.

Чемпіонат України - Друга ліга

Група А

12 тур, 22 листопада

Оболонь-2 - Діназ 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Бовтрук, 0:2 - 21 Брижчук, 0:3 - 72 Брижчук, 0:4 - 90 Волошин, 0:5 - 90+2 Чепурненко

Волинь-2 - Буковина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+1 Кобзар

Раніше, Поділля на виїзді переграв Рубікон у 12 турі Другої ліги.