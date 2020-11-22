БАТЕ знищив Білщину, Шахтар здолав Рух. Результати матчів 29 туру чемпіонату Білорусі

БАТЕ і Шахтар продовжують боротьбу за чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Відбулися всі матчі 29-го туру чемпіонату Білорусі з футболу.

БАТЕ і Шахтар святкували перемоги і продовжують боротьбу за чемпіонство - клуб з Борисова випереджає підопічних Григорчука на одне очко. І попереду залишився лише один тур.

У цьому турі українці відзначилися забитими голами. Слюсар у складі Славії відкрив рахунок у грі зі Смолевичами. Гравець Німана Габовда же забив у ворота Іслочу. Відзначився забитим голом і Мілевський, який забив після трьох хвилин перебування на полі, вийшовши на заміну. Нойок також забив у ворота Городеї. Гол Васильєва не допоміг Мінську святкувати перемогу над Вітебськом.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

29 тур, 22 листопада

БАТЕ - Білшина 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Мукам, 2:0 - 56 Скавиш (пен), 3:0 - 57 Скавиш, 4:0 - 73 Нехайчик, 5:0 - 90+1 Мілич

Городея - Динамо (Брест) 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Гордійчук, 1:1 - 53 Сайчич, 1:2 - 63 Лаптєв, 1:3 - 78 Мілевський, 1:4 - 90 Нойок

Енергетик-БДУ - Динамо (Мінськ) 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 9 Климович, 1:1 - 11 Бакич, 1:2 - Климович, 1:3 - 41 Шикавка (пен), 2:3 - 48 Бакич

Німан - Слуцьк 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Кадимян

Рух - Шахтар 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Антич, 1:1 - Садовський, 1:2 - 21 Архіпов

Смолевичі - Славія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Слюсар, 0:2 90 Тлупов, 0:3 - 90+3 Недашковський

Торпедо-БелАЗ - Іслоч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Антілевський (пен), 2:0 - 60 Габовда

ФК Мінськ - ФК Вітебськ 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Євдокімов, 2:0 - 17 Васильєв, 2:1 - 43 Клопоцький, 2:2 - 90+2 Червяков

Нагадаємо, міс Білорусь та експресаташе команди Мілевського ув’язнили на 12 діб.