Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Динамо отримувало пропозицію від ФК Манчестер Юнайтед щодо захисника Віталію Миколенка.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Англійський клуб пропонував орендувати 21-річного українця з правом викупу. Відзначається, що була запропонована солідна сума.
Динамо оцінює Миколенко до 40 млн євро, МЮ пропонував менше. Про інтерес з боку дияволів повідомлялося на початку вересня.
У жовтні МЮ підписав лівого захисника Алекса Теллес з Порту за 15 млн євро.
Раніше, Динамо назвало ціну трансферу Миколенка.
Нагадаємо, у Динамо підтвердили коронавірус у Бущана та Миколенка.