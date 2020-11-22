Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо

Англійці хотіли орендувати Миколенка з правом викупу

Динамо отримувало пропозицію від ФК Манчестер Юнайтед щодо захисника Віталію Миколенка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Англійський клуб пропонував орендувати 21-річного українця з правом викупу. Відзначається, що була запропонована солідна сума.

Динамо оцінює Миколенко до 40 млн євро, МЮ пропонував менше. Про інтерес з боку дияволів повідомлялося на початку вересня.

У жовтні МЮ підписав лівого захисника Алекса Теллес з Порту за 15 млн євро.

Раніше, Динамо назвало ціну трансферу Миколенка.

Нагадаємо, у Динамо підтвердили коронавірус у Бущана та Миколенка.