Коноплянка може повернутися до Ла-Ліги

Іспанська Валенсія в січні може підписати 31-річного вінгера Шахтаря та збірної України Євгена Коноплянку.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Власник Валенсії Пітер Лім хоче посилити команду якісними, але недорогими футболістами, і Коноплянка відмінно вписується в цю концепцію.

Нинішня оціночна вартість Коноплянки становить 5 мільйонів євро, і це повністю влаштовує Валенсію. Сам футболіст, незважаючи на 31-річчя, за інформацією джерела, хоче ще однієї пригоди у своїй європейській кар'єрі.

Нагадаємо, в сезоні-2015/16 Коноплянка вже грав в Іспанії за Севілью, а через рік перейшов в Шальке, звідки у вересні минулого року і повернувся в Україну до лав Шахтаря, де вперше в кар'єрі завоював титул чемпіона УПЛ.

На цей час Євген Коноплянка відновлюється від травми.

Нагадаємо, Шахтар у меншості зіграв внічию з Олександрією.