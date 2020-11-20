Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень

Доля матчу Ліги націй Швейцарія – Україна має вирішитися на футбольному полі.

Про це розповів захисник Сергій Кривцов.

"У збірній було достатньо здорових футболістів, які могли зіграти. Це напевно вже гра в кабінетах, а не на полі. Ми хотіли грати і зараз хочемо зіграти цю гру. Розуміємо, що від нас вже мало що залежить. Будемо дивитися новини, до якого рішення прийдуть в УЄФА. Але ми хочемо, щоб цю гру перенесли на березень 2021 року. Ми готові зіграти зі Швейцарією", - відзначив Кривцов.