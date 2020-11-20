 Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною
Сьогодні 17:18 3324
Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 21:24 614
Рух зіграв внічию з Маріуполем в УПЛ
Сьогодні 20:53 184
УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада
Сьогодні 16:59 2474
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Сьогодні 16:15 21620 5
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio
Сьогодні 16:04 13304
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 15:10 3988
Агробізнес розгромив Ниву, Верес здолав Авангард. Результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 14:54 1217
Рафаїлов: Динамо потрібно було раніше підписати Луческу
Сьогодні 13:15 564
Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками
Сьогодні 13:01 5446
Блоги
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:15 21613 5
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:04 13304
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:10 3988
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:00 657
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 538
Рейтинг букмекерских контор для ставок на спорт в Украине
Рейтинг букмекерских контор для ставок на спорт в Украине Дима Копий
Вчора 11:12 317
Нокаут за 11 секунд. Три роки тому встановили світовий рекорд в боксі
Нокаут за 11 секунд. Три роки тому встановили світовий рекорд в боксі Valeriy Ruchka
18.11.2020 16:04 7407
Що не так із новим чемпіоном! Український блогер проїхався по найсильнішій людині планети
Що не так із новим чемпіоном! Український блогер проїхався по найсильнішій людині планети Valeriy Ruchka
18.11.2020 14:30 1451 1
Донбас порожняк нє гоніт: телеканалам Футбол - 12 років
Донбас порожняк нє гоніт: телеканалам Футбол - 12 років Valeriy Ruchka
18.11.2020 13:46 1808 1
Вбивця легенд. Український боксер зустрівся з кривдником Ломаченка
Вбивця легенд. Український боксер зустрівся з кривдником Ломаченка Valeriy Ruchka
18.11.2020 13:41 12174
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57 Valeriy Ruchka
18.11.2020 12:31 1566
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви Valeriy Ruchka
18.11.2020 10:26 608
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
17.11.2020 21:54 13807
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу Андрій Твердохліб
17.11.2020 20:05 3061
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем Андрій Твердохліб
17.11.2020 19:02 2262
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:25 Футбол Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень 113
21:24 Пряма трансляція Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 614
21:15 Хокей. УХЛ Сокіл обіграв Краматорськ в УХЛ 177
20:53 Футбол Рух зіграв внічию з Маріуполем в УПЛ 184
20:40 Футбол Федецький закликав не критикувати Тимощука 838
20:25 Футбол Металіст 1925 - Кремінь 0:1. Огляд матчу 382
20:13 Санний спорт Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу зі скелетону 466
20:08 Беттінг Огляд Фан Спорт: особливості БК, бонуси та рецензія 375
19:57 Футбол Левандовський – гравець жовтня у Бундеслізі 521
19:46 Футбол Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед 520
19:41 Беттінг Огляд Parimatch: характеристика букмекера 510
19:31 Беттінг Огляд Melbet: основні особливості букмекера 528
19:27 Бокс Промоутер назвав переможця бою Джошуа - Ф’юрі 1154
19:18 Беттінг Букмекерська контора Фаворит: огляд 571
19:05 Теніс Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP 842
18:54 Беттінг Букмекерська контора 1xBet: огляд 656
18:48 Пряма трансляція Рух - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 663
18:47 Футбол Ексгравець Металіста та Дніпра тренується з Колосом 1174
18:31 Футбол У нападника Реала виявили коронавірус 902
18:13 Теніс Джокович переміг Звєрєва та вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP 959
17:59 Футбол Гвардіола відреагував на трансфер Мессі 1949
17:47 Футбол Каштру: Шахтарю доведеться обіграти Реал або Інтер, аби вийти з групи 1065
17:33 ММА Менеджер назвав умови повернення Нурмагомедова 1018
17:18 Футбол У Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною 3324
16:59 Футбол УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада 2474

Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень

Сьогодні 21:25 113 0
Сергій Кривцов прокоментував скасування матчу Швейцарія - Україна у Лізі націй
Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень
#Кривцов, #Україна, #Швейцарія

Джерело - footballua.tv.

Доля матчу Ліги націй Швейцарія – Україна має вирішитися на футбольному полі.

Про це розповів захисник Сергій Кривцов.

"У збірній було достатньо здорових футболістів, які могли зіграти. Це напевно вже гра в кабінетах, а не на полі. Ми хотіли грати і зараз хочемо зіграти цю гру. Розуміємо, що від нас вже мало що залежить. Будемо дивитися новини, до якого рішення прийдуть в УЄФА. Але ми хочемо, щоб цю гру перенесли на березень 2021 року. Ми готові зіграти зі Швейцарією", - відзначив Кривцов.

Нагадаємо, у Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною.

Коментарі ()