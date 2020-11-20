Каштру: Шахтарю доведеться обіграти Реал або Інтер, аби вийти з групи

Шахтарю необхідно перемагати у наступних матчах Ліги чемпіонів, аби розраховувати на вихід у плей-оф.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Перша мета – стати національними чемпіонами. Друга мета – пройти далі у єврокубках, або в Лізі чемпіонів, або в Лізі Європи. Аби це сталося, доведеться подолати великі труднощі. Перед груповим етапом говорили, що нереально.

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У Боруссії М зараз 5 очок, вони перебувають на тому шляху, коли можуть домогтися кваліфікації. Ми також можемо, однак нам доведеться обіграти Реал або Інтер. Складно, проте ми намагатимемось. Наша мета – стати чемпіонами України і пройти далі у єврокубках", - розповів Каштру.