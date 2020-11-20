Рафаїлов: Зорю могли придбати іноземні інвестори

Власники іспанського Еспаньйола та інші закордонні інвестори цікавилися з приводу придбання луганської Зорі.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Коли ми грали з Еспаньйолом, я спілкувався з їхніми власниками, китайцями. Вони мені кажуть, що у них бюджет 100 мільйонів євро. Я кажу, дайте нам 20 мільйонів і ми гратимемо у Лізі Чемпіонів. Їх це зацікавило. Але їх відлякала ситуація в Україні: війна, незрозуміла економіка, патологічна корупція.

Роки чотири тому через одну австрійську юридичну компанію на Зорю виходили також араби. Ми розмовляли, їм було цікаво, але знову ж, те що коїться в Україні…", - зазначив Рафаїлов.