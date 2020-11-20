УЄФА оголосив лауреатів щорічної премії масового футболу

Джерело - ФК Шахтар.

У номінації Найкращий професійний футбольний клуб срібним призером став донецький Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тут відзначається клуб з інклюзивним порядком і конкретною соціальною метою з урахуванням значного внеску в розвиток спортивних соціальних ініціатив.

Нагадаємо, що заснований Шахтарем фонд Shakhtar Social реалізує в 36 населених пунктах України проєкт масового футболу Давай, грай!. У 2020 році в ньому бере участь більше 4 500 дітей від 7 до 12 років.

Також відзначимо, що UEFA Grassroots Awards була заснована у 2010 році. Щорічно нагороди присуджуються клубам і проєктам, що допомагає слідувати стратегії УЄФА, згідно з якою кожен, незалежно від здібностей, віку, статі та походження, може грати в футбол в безпечному середовищі. У 2020 році взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

Нагадаємо, Рамос може пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів.