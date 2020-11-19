Гвардіола пояснив продовження контракту з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола задоволений своїм становищем у клубі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Як для тренера, в Манчестер Сіті у мене є все, що потрібно. Звичайно, все менеджери залежать від результатів, і звичайно, ми теж повинні перемагати. Я багато разів бачив, як люди мене тут підтримують, навіть в погані моменти. У нас були довгі переговори з клубом, і ми вирішили продовжувати роботу, тому що у нас є почуття, що є незавершені справи.

Ми вже багато виграли, і ми виграємо знову. Ми будемо пишатися тим, як ми граємо і як ми перемагаємо. Ми будемо продовжувати робити те, що зробили за ці неймовірні чотири роки. Те, що ми робимо зараз, це добре, і ми хочемо продовжувати боротися разом. Ми хочемо підтримувати свій рівень як в Англії, так і в Європі", - розповів Гвардіола.