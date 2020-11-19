У Зорі є випадки коронавірусу, але не так багато, як в Олімпіку.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Олімпік повідомив нам, що в клубі є факти зараження футболістів і персоналу. Зокрема, на жаль, позитивні результати тестів отримали всі воротарі, які є в заявці команди.

У зв'язку з цим клуб не може взяти участь у найближчому матчі УПЛ, а також матчах чемпіонатів U-19 і U-21. Тому ці зустрічі із Зорею перенесені. Нові їх дати ми хочемо додатково ще узгодити з клубами.

В Зорі є випадки коронавірусу, але не так багато, як у Олімпіка, щоб не було можливості взяти участь в матчі. Тобто, якщо у Олімпіка не було б цієї ситуації з воротарями, то матч відбувся б згідно медпротоколу. Тому дякуємо Зорі, що пішла назустріч, і матчі будуть перенесені.

На який термін? Є пара варіантів нових дат, але хочемо їх остаточно узгодити з клубами", - розповів Дикий.