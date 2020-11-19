 Дикий назвав деталі перенесення матчу Олімпі - Зоря | Футбол | Champion.com.ua
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Дикий назвав деталі перенесення матчу Олімпі - Зоря

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Нову дату матчу Олімпік – Зоря узгодять з клубами.
Дикий назвав деталі перенесення матчу Олімпі - Зоря
#Дикий, #УПЛ, #Зоря

Джерело - tribuna.com.

У Зорі є випадки коронавірусу, але не так багато, як в Олімпіку.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Олімпік повідомив нам, що в клубі є факти зараження футболістів і персоналу. Зокрема, на жаль, позитивні результати тестів отримали всі воротарі, які є в заявці команди.

У зв'язку з цим клуб не може взяти участь у найближчому матчі УПЛ, а також матчах чемпіонатів U-19 і U-21. Тому ці зустрічі із Зорею перенесені. Нові їх дати ми хочемо додатково ще узгодити з клубами.

В Зорі є випадки коронавірусу, але не так багато, як у Олімпіка, щоб не було можливості взяти участь в матчі. Тобто, якщо у Олімпіка не було б цієї ситуації з воротарями, то матч відбувся б згідно медпротоколу. Тому дякуємо Зорі, що пішла назустріч, і матчі будуть перенесені.

На який термін? Є пара варіантів нових дат, але хочемо їх остаточно узгодити з клубами", - розповів Дикий.

Нагадаємо, матч Олімпік - Зоря не відбудеться.

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