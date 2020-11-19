 Франков: Навіть найстрашніший розклад при 2-му кошику виглядає прохідним | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Навіть найстрашніший розклад при 2-му кошику виглядає прохідним

Сьогодні 15:25 1091 0
Журналіст вважає, що команді Шевченка буде під силу подолати відбір ЧС-2022
Франков: Навіть найстрашніший розклад при 2-му кошику виглядає прохідним
#Франков, #Шевченко

Джерело - sport.ua.

Майбутнє жеребкування відбору ЧС-2022 для збірної України має бути позитивним.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Перерахувати рейтинг ФІФА вручну - не для мене, вибачте. Там є така краса, як очікуваний результат матчу - прошу залізти і оцінити...

Тому вірю людям на слово: Росія з гуркотом випала з другого кошика, Румунія туди нахабно влізла (з норвезьким-то технарем), ми в будь-якому випадку в другому. Мова про жеребкування відбору ЧС-2022, яке відбудеться 7 грудня в Цюриху вже по листопадовому рейтингу ФІФА (зараз офіційно доступний тільки жовтневий).

Відразу скажу, що навіть найжахливіший розклад при другому кошику виглядає цілком прохідним - жодних нових грандів в Європі не передбачається, хіба що старі навернутися можуть з п'єдесталу, не склавши кісток", - зазначи Франков.

Нагадаємо, на жеребкуванні відбору ЧС-2022 Україна буде у другому кошику, Росія опустилася до третього.

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