Франков: Навіть найстрашніший розклад при 2-му кошику виглядає прохідним

Майбутнє жеребкування відбору ЧС-2022 для збірної України має бути позитивним.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Перерахувати рейтинг ФІФА вручну - не для мене, вибачте. Там є така краса, як очікуваний результат матчу - прошу залізти і оцінити...

Тому вірю людям на слово: Росія з гуркотом випала з другого кошика, Румунія туди нахабно влізла (з норвезьким-то технарем), ми в будь-якому випадку в другому. Мова про жеребкування відбору ЧС-2022, яке відбудеться 7 грудня в Цюриху вже по листопадовому рейтингу ФІФА (зараз офіційно доступний тільки жовтневий).

Відразу скажу, що навіть найжахливіший розклад при другому кошику виглядає цілком прохідним - жодних нових грандів в Європі не передбачається, хіба що старі навернутися можуть з п'єдесталу, не склавши кісток", - зазначи Франков.