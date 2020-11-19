Джерело - Чемпіон.
Нападник дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.
У чотирьох проведених матчах за національну команду Норвегії Голланд забив шість м'ячів, що є найкращим показником серед всіх учасників Ліги націй.
Друге місце в гонці бомбардирів поділили ізраїльтянин Еран Захаві і бельгієць Ромелу Лукаку.
Найкращим асистентом став півзахисник Астани та збірної Вірменії Тигран Барсегян, на рахунку якого чотири гольові передачі.
Нагадаємо, збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А.