Форвард дортмундської Боруссії забив шість м'ячів за норвежців

Джерело - Чемпіон.

Нападник дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.

У чотирьох проведених матчах за національну команду Норвегії Голланд забив шість м'ячів, що є найкращим показником серед всіх учасників Ліги націй.

Друге місце в гонці бомбардирів поділили ізраїльтянин Еран Захаві і бельгієць Ромелу Лукаку.

Найкращим асистентом став півзахисник Астани та збірної Вірменії Тигран Барсегян, на рахунку якого чотири гольові передачі.

Нагадаємо, збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А.