 Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
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Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй

Сьогодні 08:24 960 0
Форвард дортмундської Боруссії забив шість м'ячів за норвежців
Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй
#Голланд, #Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Нападник дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Голланд став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги націй.

У чотирьох проведених матчах за національну команду Норвегії Голланд забив шість м'ячів, що є найкращим показником серед всіх учасників Ліги націй.

Друге місце в гонці бомбардирів поділили ізраїльтянин Еран Захаві і бельгієць Ромелу Лукаку. 

Найкращим асистентом став півзахисник Астани та збірної Вірменії Тигран Барсегян, на рахунку якого чотири гольові передачі.

Нагадаємо, збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А.

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