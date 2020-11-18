Бельгія переграла Данію, Англія розгромила Ісландію. Результати матчів 6 туру Ліги націй

Визначилися всі учасники фінальної частини змагань

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги націй УЄФА відбулися 14 матчів.

У Лізі А до фінальної частини змагань вийшли збірні Італії, Бельгії, Франції та Іспанії.

Ліга націй УЄФА

6 тур, 18 листопада

Ліга А.

Група 1

Боснія і Герцеговина - Італія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Белотті, 0:2 - 68 Берарді

Польща - Нідерланди 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Юзвяк, 1:1 - 77 Депай (пен), 1:2 - 84 Вейналдум

Група 2

Англія - Ісландія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Райс, 2:0 - 24 Маунт, 3:0 - 80 Фоден, 4:0 - 84 Фоден

Бельгія - Данія 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Тілеманс, 1:1 - 17 Вінд, 2:1 - 57 Лукаку, 3:1 - 69 Лукаку, 3:2 - 86 Куртуа (авт), 4:2 - 87 Де Брейне

Ліга В

Група 1

Австрія - Норвегія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Захід, 1:1 - 90+4 Грбич

Північна Ірландія - Румунія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Бойс, 1:1 - 81 Бікфалві

Група 2

Ізраїль - Шотландія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Соломон

Чехія - Словаччина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Соучек, 2:0 - 55 Ондрашек

Група 3

Сербія - Росія 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Радонич, 2:0 - 25 Йович, 3:0 - 41 Влахович, 4:0 - 45+1 Йович, 5:0 - 64 Младенович

Угорщина - Туреччина 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Шигер, 2:0 - 90+5 Варга

Група 4

Вельс - Фінляндія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Вілсон, 2:0 - 46 Джеймс, 2:1 - 63 Пуккі, 3:1 - 84 Мур

Ірландія - Болгарія 0:0

Ліга С.

Група 3

Греція - Словенія 0:0

Косово - Молдова 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Кастраті

Раніше, збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В.