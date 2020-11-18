Бельгія переграла Данію, Англія розгромила Ісландію. Результати матчів 6 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі Ліги націй УЄФА відбулися 14 матчів.
У Лізі А до фінальної частини змагань вийшли збірні Італії, Бельгії, Франції та Іспанії.
Боснія і Герцеговина - Італія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Белотті, 0:2 - 68 Берарді
Польща - Нідерланди 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Юзвяк, 1:1 - 77 Депай (пен), 1:2 - 84 Вейналдум
Група 2
Англія - Ісландія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Райс, 2:0 - 24 Маунт, 3:0 - 80 Фоден, 4:0 - 84 Фоден
Бельгія - Данія 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Тілеманс, 1:1 - 17 Вінд, 2:1 - 57 Лукаку, 3:1 - 69 Лукаку, 3:2 - 86 Куртуа (авт), 4:2 - 87 Де Брейне
Австрія - Норвегія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Захід, 1:1 - 90+4 Грбич
Північна Ірландія - Румунія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Бойс, 1:1 - 81 Бікфалві
Група 2
Ізраїль - Шотландія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 44 Соломон
Чехія - Словаччина 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Соучек, 2:0 - 55 Ондрашек
Група 3
Голи: 1:0 - 10 Радонич, 2:0 - 25 Йович, 3:0 - 41 Влахович, 4:0 - 45+1 Йович, 5:0 - 64 Младенович
Угорщина - Туреччина 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Шигер, 2:0 - 90+5 Варга
Група 4
Вельс - Фінляндія 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Вілсон, 2:0 - 46 Джеймс, 2:1 - 63 Пуккі, 3:1 - 84 Мур
Ірландія - Болгарія 0:0
Греція - Словенія 0:0
Косово - Молдова 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Кастраті
Раніше, збірна Албанії здолала Білорусь і вийшла до Ліги В.